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Реал потерял двух ключевых игроков на матч Лиги чемпионов с Галатасараем

19:45 131 Читати українською
Реал потерял двух ключевых игроков на матч Лиги чемпионов с Галатасараем
Реал едет в Турцию с потерями

Наставник Реала Зинедин Зидан объявил список игроков, которые отправятся в Турцию на поединок 3-го тура ЛЧ 2019/20 против Галатасарая.

 

Лука Модрич и Гарет Бейл не помогут Реалу в матче против Галатарасая в 3-м туре Лиги чемпионов из-за травм. Оба уже пропустили игру против Мальорки (0:1), а теперь не сыграют и в Турции. Зато вернулись Азар, Кроос и Карвахаль, информирует официальный сайт мадридцев.

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Также не сыграют ранее травмированные Начо, Асенсио и Васкес.

Список игроков Реала, которые отправятся в Турцию:

Вратари: Куртуа, Альтубе, Ареола

Защитники: Карвахаль, Милитао, Рамос, Марсело, Одриосола, Варан, Менди

Полузащитники: Кроос, Каземиро, Хамес, Вальверде, Иско

Форварды: Азар, Бензема, Йовыч, Винисиус, Браим Диас, Родриго

Матч Галатасарай – Реал пройдет 22 октября в Стамбуле. После двух туров обе команды набрали лишь по одному очку.

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Лига чемпионов Реал Мадрид Реал Мадрид Галатасарай - Реал Мадрид Гарет Бейл Гарет Бейл Лука Модрич Лука Модрич
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