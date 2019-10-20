Реал втратив двох ключових гравців на матч Ліги чемпіонів з Галатасараєм

Реал їде в Туреччину з втратами

Наставник Реала Зінедін Зідан оголосив список гравців, які вирушать до Туреччини на поєдинок 3-го туру ЛЧ 2019/20 проти Галатасарая.

Лука Модріч та Гарет Бейл не допоможуть Реалу в матчі проти Галатарасая в 3-му турі Ліги чемпіонів через травми. Обоє вже пропустили гру проти Мальорки (0:1), а тепер не зіграють і в Туреччині. Натомість повернулися Азар, Кроос та Карвахаль, інформує офіційний сайт мадридців.

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Також не зіграють давніше травмовані Начо, Асенсіо та Лукас Васкес.

Список гравців Реала, які вирушать до Туреччини:

Воротарі: Куртуа, Альтубе, Ареола

Захисники: Карвахаль, Мілітао, Рамос, Марсело, Одріосола, Варан, Менді

Півзахисники: Кроос, Каземіро, Хамес, Вальверде, Іско

Форварди: Азар, Бензема, Йовіч, Вінісіус, Браїм Діас, Родріго

Матч Галатасарай – Реал пройде 22 жовтня в Стамбулі. Після двох турів обидві команди набрали лише по одному очку.

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