Реал отправился на матч против Виктории с серьезными кадровыми потерями

Мадридский Реал отправился в Чехию на поединок 4 тура группового турнира Лиги чемпионов против Виктории Пльзень. Сантьяго Солари не сможет рассчитывать на нескольких важных игроков.

Дани Карвахаль, Рафаэль Варан, Марсело и Мариано Диас не помогут Реалу в поединке 4 тура ЛЧ 2018/19 против Виктории Пльзень, информирует официальный Twitter мадридского клуба.

Марсело и Диас продолжают восстанавливаться после повреждений, полученных в Класико против Барселоны, а Варан и Карвахаль получили травмы еще раньше.

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Исполняющий обязанности наставника Реала Сантьяго Солари взял на матч 20 футболистов:

Вратари: Навас, Куртуа, Касилья

Защитники: Рамос, Начо, Одриосола, Регилон, Хави Санчес

Полузащитники: Модрич, Кроос, Каземиро, Вальверде, Льоренте, Асенсио, Иско, Себальос

Нападающие: Бензема, Васкес, кйл, Винисиус

Матч Виктория – Реал Мадрид состоится завтра, 7 ноября. Начало в 22:00. После 2 туров Реал и Рома набрали по 6 очков и возглавляют группу G. У ЦСКА 4 пункта, у Виктории – 1.

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