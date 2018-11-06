Солари – проблемы Реала – 7:5 – что уже исправил и над чем стоит поработать временному наставнику "сливочных"

Тенденции в мадридском Реале под руководством исполняющего обязанности главного тренера Сантьяго Солари проанализировало испанское издание Marca.

Прошла неделя с тех пор, как мадридский Реал уволил Хулена Лопетеги с поста главного тренера, а определенные сдвиги начали проявляться на Сантьяго Бернабеу. Прибытие Сантьяго Солари уже привело к изменениям, и "сливочные" начали возвращаться на победный путь с двумя подряд победами. Стоит рассмотреть 7 вещей, которые отличают нового тренера от его предшественника, а также обсудить 5 пунктов, которые до сих пор нуждаются в исправлениях.

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Семь отличий

1. "Извержение" Винисиуса

Самая большая разница между двумя наставниками – их использование Винисиуса. Во времена Лопетеги он отыграл всего 12 минут, а при Солари – уже 120, в течение которых, вероятно, был лучшим игроком Реала.

2. Логические решение

Солари взял и сделал вещи проще, принимая логические решения.

Например, вылетел Марсело – тогда выходит Серхио Регилон. То же самое с Альваро Одриосолой, когда не может играть Дани Карвахаль.

3. Сухие матчи

В двух матчах подряд под руководством Солари мадридский Реал сохранил ворота сухими, хотя вполне мог и проиграть Вальядолиду в чемпионате.

4. Смелые решения

Сейчас аргентинец демонстрирует, что не привязан ни к одному игроку и не боится менять ситуацию. Об этом в частности свидетельствует попадание в основу Винисиуса.

Также был выход Лукаса Васкеса на позицию Гарета Бейла в субботу, а также снятие с игры Каземиро.

5. Возвращение Пинтуса

Во время работы Лопетеги фитнес-тренер Антонио Пинтус видел, что его роль уменьшилась, поэтому Солари сделал все возможное, чтобы снова предоставить ему больший вес и вернуть ту роль, которую он имел, когда "галактикос" тренировал Зинедин Зидан.

6 и 7. Фортуна и удовольствие

Это сложно осознать, но уход Лопетеги оставил ощущение, что ему не повезло на Бернабеу. Он даже пожелал Солари "всей удачи, которой у меня не было", когда шел в отставку.

Пока Солари наслаждается своим положением, он даже может улыбаться на тренерском мостике и на пресс-конференциях.

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Пять проблем, которые надо устранить

1. Коллективная игра

Имея 58,1 % владения мячом, "сливочные" ощутимо доминировали в матче против Вальядолида, но они не генерировали много опасности у ворот соперника и даже не слишком загружали штрафную соперника, а также не создавали угроз для Жорди Масипа.

Отсутствие чистой "девятки" затрудняет поиск голевых моментов, поэтому есть необходимость лучшей коллективной игры, чтобы создавать свободное пространство и опасные возможности.

2. Модрич и его отсутствие формы

Одной из причин страданий мадридского Реала является тот факт, что Лука Модрич не блещет, как это обычно случается с хорватом. Он все еще ощущает последствия своих подвигов на ЧМ-2018.

У Тони Крооса тоже не лучший сезон, поэтому есть проблемы в креативной линии "сливочных".

3. Бейл и отсутствие лидера

Ожидалось, что Гарет Бейл сделает шаг вперед и станет лидером команды после ухода Криштиану Роналду, но его вклад в атакующую игру исчез после яркого старта сезона.

Валлиец даже был заменен на Лукаса Васкеса в матче против Вальядолида при счете 0:0.

Мадридский Реал нуждается в мужчине, который может тянуть на спине целую команду в сложные времена, а его подвиги могут перевесить плохую форму остальных партнеров.

4. Место Асенсио в стартовой обойме

Подобно Бейлу ожидался прорыв в этом сезоне и от Марко Асенсио, но он не вышел на ожидаемый уровень, несмотря на то, что теперь он обычно выходит в основе.

Он пока забил всего два мяча и получил свист в свой адрес, когда в субботу его менял Винисиус.

Нужно, чтобы игрок сборной Испании начал оправдывать надежды, иначе придется сесть на скамью запасных и позволить кому-то из партнеров занять свое место в старте.

5. Недоверие

Похоже, что Лопетеги не доверял молодым резервистам вроде Альваро Одриосолы или Серхио Регилона замещение в старте травмированных Дани Карвахаля и Марсело.

Солари уже начал это исправлять и доверился полностью молодым исполнителям в первые два матча.

Эту атмосферу важно сохранить, чтобы игроки почувствовали – у тренера есть доверие к ним.

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