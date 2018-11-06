toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАХТЕР

Солари – проблемы Реала – 7:5 – что уже исправил и над чем стоит поработать временному наставнику "сливочных"

5 ноября 22:51 73 Читати українською
Солари – проблемы Реала – 7:5 – что уже исправил и над чем стоит поработать временному наставнику "сливочных"
Сантьяго Солари / Getty Images

Тенденции в мадридском Реале под руководством исполняющего обязанности главного тренера Сантьяго Солари проанализировало испанское издание Marca.

Прошла неделя с тех пор, как мадридский Реал уволил Хулена Лопетеги с поста главного тренера, а определенные сдвиги начали проявляться на Сантьяго Бернабеу. Прибытие Сантьяго Солари уже привело к изменениям, и "сливочные" начали возвращаться на победный путь с двумя подряд победами. Стоит рассмотреть 7 вещей, которые отличают нового тренера от его предшественника, а также обсудить 5 пунктов, которые до сих пор нуждаются в исправлениях.

Казус Коноплянки, Роналду та екс-"гірник" карають Срну, падіння Неймара і голи братів Азара – топ-фішки євровікенду

Семь отличий

1. "Извержение" Винисиуса

Самая большая разница между двумя наставниками – их использование Винисиуса. Во времена Лопетеги он отыграл всего 12 минут, а при Солари – уже 120, в течение которых, вероятно, был лучшим игроком Реала.

2. Логические решение

Солари взял и сделал вещи проще, принимая логические решения.

Например, вылетел Марсело – тогда выходит Серхио Регилон. То же самое с Альваро Одриосолой, когда не может играть Дани Карвахаль.

3. Сухие матчи

В двух матчах подряд под руководством Солари мадридский Реал сохранил ворота сухими, хотя вполне мог и проиграть Вальядолиду в чемпионате.

4. Смелые решения

Сейчас аргентинец демонстрирует, что не привязан ни к одному игроку и не боится менять ситуацию. Об этом в частности свидетельствует попадание в основу Винисиуса.

Также был выход Лукаса Васкеса на позицию Гарета Бейла в субботу, а также снятие с игры Каземиро.

5. Возвращение Пинтуса

Во время работы Лопетеги фитнес-тренер Антонио Пинтус видел, что его роль уменьшилась, поэтому Солари сделал все возможное, чтобы снова предоставить ему больший вес и вернуть ту роль, которую он имел, когда "галактикос" тренировал Зинедин Зидан.

6 и 7. Фортуна и удовольствие

Это сложно осознать, но уход Лопетеги оставил ощущение, что ему не повезло на Бернабеу. Он даже пожелал Солари "всей удачи, которой у меня не было", когда шел в отставку.

Пока Солари наслаждается своим положением, он даже может улыбаться на тренерском мостике и на пресс-конференциях.

Вінісіус забив перший гол за Реал у 18 років – де були в його віці найкращі футболісти сьогодення

Пять проблем, которые надо устранить

1. Коллективная игра

Имея 58,1 % владения мячом, "сливочные" ощутимо доминировали в матче против Вальядолида, но они не генерировали много опасности у ворот соперника и даже не слишком загружали штрафную соперника, а также не создавали угроз для Жорди Масипа.

Отсутствие чистой "девятки" затрудняет поиск голевых моментов, поэтому есть необходимость лучшей коллективной игры, чтобы создавать свободное пространство и опасные возможности.

2. Модрич и его отсутствие формы

Одной из причин страданий мадридского Реала является тот факт, что Лука Модрич не блещет, как это обычно случается с хорватом. Он все еще ощущает последствия своих подвигов на ЧМ-2018.

У Тони Крооса тоже не лучший сезон, поэтому есть проблемы в креативной линии "сливочных".

3. Бейл и отсутствие лидера

Ожидалось, что Гарет Бейл сделает шаг вперед и станет лидером команды после ухода Криштиану Роналду, но его вклад в атакующую игру исчез после яркого старта сезона.

Валлиец даже был заменен на Лукаса Васкеса в матче против Вальядолида при счете 0:0.

Мадридский Реал нуждается в мужчине, который может тянуть на спине целую команду в сложные времена, а его подвиги могут перевесить плохую форму остальных партнеров.

4. Место Асенсио в стартовой обойме

Подобно Бейлу ожидался прорыв в этом сезоне и от Марко Асенсио, но он не вышел на ожидаемый уровень, несмотря на то, что теперь он обычно выходит в основе.

Он пока забил всего два мяча и получил свист в свой адрес, когда в субботу его менял Винисиус.

Нужно, чтобы игрок сборной Испании начал оправдывать надежды, иначе придется сесть на скамью запасных и позволить кому-то из партнеров занять свое место в старте.

5. Недоверие

Похоже, что Лопетеги не доверял молодым резервистам вроде Альваро Одриосолы или Серхио Регилона замещение в старте травмированных Дани Карвахаля и Марсело.

Солари уже начал это исправлять и доверился полностью молодым исполнителям в первые два матча.

Эту атмосферу важно сохранить, чтобы игроки почувствовали – у тренера есть доверие к ним.

Соларі: шанувальник Мессі з Росаріо, на якого вплинули дель Боске та рідний батько

Теги
Испания Статьи Гарет Бейл Гарет Бейл Лука Модрич Лука Модрич Реал Мадрид Реал Мадрид Марко Асенсио Марко Асенсио Жуниор Винисиус Жуниор Винисиус Сантьяго Солари Сантьяго Солари
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
26
мин
Атлетико
22:00
Боруссия Дортмунд
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук