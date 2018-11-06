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Реал вирушив на матч проти Вікторії із серйозними кадровими втратами

14:10 299 Читать на русском
Реал вирушив на матч проти Вікторії із серйозними кадровими втратами
Реал вирушив до Чехії / фото: ФК Реал Мадрид

Мадридський Реал вирушив до Чехії на поєдинок 4 туру групового турніру Ліги чемпіонів проти Вікторії Пльзень. Сантьяго Соларі не зможе розраховувати на кількох важливих гравців.

Дані Карвахаль, Рафаель Варан, Марсело та Маріано Діас не допоможуть Реалу у поєдинку 4 туру ЛЧ 2018/19 проти Вікторії Пльзень, інформує офіційний Twitter мадридського клубу.

Марсело та Діас продовжують відновлюватись після пошкоджень, отриманих у Класіко проти Барселони, а Варан та Карвахаль отримали травми ще раніше.

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Виконувач обов'язків наставника Реала Сантьяго Соларі взяв на матч 20 футболістів:

Голкіпери: Навас, Куртуа, Касілья

Захисники: Рамос, Начо, Одріосола, Регілон, Хаві Санчес

Півзахисники: Модріч, Кроос, Каземіро, Вальверде, Льоренте, Асенсіо, Іско, Себальйос

Нападники: Бензема, Васкес, Бейл, Вінісіус

Матч Вікторія – Реал Мадрид відбудеться завтра, 7 листопада. Початок о 22:00. Після 2 турів Реал та Рома набрали по 6 очок та очолюють групу G. У ЦСКА 4 пункти, у Вікторії – 1.

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Вікторія Пльзень - Реал Мадрид: Середа 07 листопада 2018

Вікторія Пльзень
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1
дн
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6
год
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26
хв
Реал Мадрид
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