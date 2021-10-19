Известный журналист Игорь Цыганык считает, что "горнякам" будет очень непросто в домашнем поединке с испанцами.

"Примечательно, что Шахтер постепенно добавляет и набирает обороты. После того, как была разбита Заря (6:1) в чемпионате Украины "горняки" находятся в хорошем настроении.

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Реал остается собой. Да, испанцы после победы над Интером в гостях уступили Шерифу Юрия Вернидуба дома. Мотивация будет, потому что сейчас нужно набирать максимум очков в противостоянии с украинцами.

Рискну предположить, что Шахтер сможет не уступить в Киеве. Спрогнозирую, что обе команды забьют, а встреча завершится вничью. Думаю, что на позиции форварда сыграет Педриньо, а не Фернандо", – сказал Цыганик в комментарии РБ.

Напомним, поединок с Реалом состоится уже сегодня, 19 октября, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 22:00.

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