Відомий журналіст Ігор Циганик вважає, що "гірникам" буде вкрай непросто у домашньому поєдинку з іспанцями.

"Помітно, що Шахтар поступово додає та набирає обертів. Після того, як була розбита Зоря (6:1) в чемпіонаті України "гірники" перебувають у гарному настрої.

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Реал залишається собою. Так, іспанці після перемоги над Інтером у гостях поступилися Шерифу Юрія Вернидуба вдома. Мотивація буде, тому що зараз потрібно набирати максимум очок у протистоянні з українцями.

Ризикну припустити, що Шахтар зможе не поступитися в Києві. Спрогнозую, що обидві команди заб’ють, а зустріч завершиться внічию. Думаю, що на позиції форварда зіграє Педрінью, а не Фернандо", – сказав Циганик у коментарі РБ.

Нагадаємо, поєдинок з Реалом відбудеться вже сьогодні, 19 жовтня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 22:00.

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