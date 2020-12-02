"В первом матче с Реалом состоялся мой дебют в Лиге чемпионов, но тогда я провел на поле лишь несколько минут. Поединок в Мадриде можно считать моей премьерой, а сегодня была первая игра Лиги чемпионов в стартовом составе Шахтера. Я очень рад этому, а также итоговой победе нашей команды! Всегда очень много работал на тренировках и понимал, что, когда появится возможность, буду играть.

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Мы всегда тщательно отрабатываем игру в обороне, независимо от силы соперника. Сегодня нам противостояла сильнейшая команда Европы, и мы смогли дать ей достойный отпор, показать все то, что отрабатывали на тренировках. Это плоды нашего труда, и мы постараемся продолжать в том же духе. Наверное, это был наш день, все были суперсконцентрированными с первой и до последней минуты. Спокойствие и подготовка стали ключевыми в том, что мы не пропустили.

Шансы на проход в 1/8 финала ЛЧ? Главное – оставаться на земле, не взлетать слишком высоко в облака, ведь нужно постараться добиться результата в последней игре Лиги чемпионов в Милане с Интером. Это также очень сильная команда, но мы будем делать все, чтобы пройти в 1/8 финала Лиги чемпионов", – цитирует Витао официальный сайт Шахтера со ссылкой на ТК Футбол.

В квартете В невероятно закрученная интрига – путевки в плей-офф ЛЧ будут разыгрываться в последнем туре. Сейчас лидирует Боруссия М с 8 очками, Шахтер идет вторым (7 пунктов), опережая Реал по дополнительным показателям (7), а Интер располагается на дне (5). В последнем туре "горняки" встретятся с "нерадзурри".

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