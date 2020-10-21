Реал Мадрид – Шахтер: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов – Зидан шокирует атакой
Мадридский Реал принимает Шахтер в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Склады и ссылки на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".
Матч, как и онлайн-трансляция Реал – Шахтер на "Футбол 24", стартует в 19:55. Это будет третья встреча "горняков" с мадридским грандом в истории. Две предыдущие в 2015-м завершились победами "бланкос" (4:0 и 4:3). Чемпионы Украины отправились на матч с огромными кадровыми потерями. Кривцов, Степаненко, Болбат, Коваленко, Матвиенко, Тайсон, Алан Патрик, Мораес и Коноплянка пропускают дебют в ЛЧ. Не досчитался нескольких серьезных исполнителей и Зизу. Серхио Рамос – самая весомая потеря у хозяев. Азар до сих пор не тренируется с командой, Одриосола и Карвахаль вылетели почти синхронно, Эдегор пропустит минимум месяц.
Реал – Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов
Зидан решил поберечь Бензема на субботнее Эль Классико против Барселоны – это самый большой сюрприз от французского специалиста. Все испанские СМИ ставили в основу именно Карима, а не Йовича, который сейчас только проваливается. Кроос и Винисиус – также оказались на скамье. Состав Шахтера, учитывая все потери, выглядит достаточно предсказуемо. В частности, молодой Трубин начинает с первых минут, Пятов – еще не готов на сто процентов.
Составы команд:
Реал: Куртуа – Мэнди, Милитао, Варан, Марсело – Модрич, Каземиро, Вальверде – Асенсио, Йович, Родриго
Запасные: Лунин, Начо, Кроос, Васкес, Иско, Винисиус, Бензема
Шахтер: Пятов – Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко – Антонио, Майкон – Тете, Марлос, Соломон – Дентиньо
Запасные: Шевченко, Пятов, Мампасси, Витао, Сиприано, Судаков, Шостак, Вьюнник
? Our team for the @ChampionsLeague season opener #RealMadridShakhtar— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) October 21, 2020
Follow the super clash online: https://t.co/HC62AO3LKf.#UCL pic.twitter.com/MosQLFF1x8
¡Nuestro XI inicial @FCShakhtar! @Liberbank | #RMUCL pic.twitter.com/cBiSTEcQga— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 21, 2020