Реал Мадрид

Матч, как и онлайн-трансляция Реал – Шахтер на "Футбол 24", стартует в 19:55. Это будет третья встреча "горняков" с мадридским грандом в истории. Две предыдущие в 2015-м завершились победами "бланкос" (4:0 и 4:3). Чемпионы Украины отправились на матч с огромными кадровыми потерями. Кривцов, Степаненко, Болбат, Коваленко, Матвиенко, Тайсон, Алан Патрик, Мораес и Коноплянка пропускают дебют в ЛЧ. Не досчитался нескольких серьезных исполнителей и Зизу. Серхио Рамос – самая весомая потеря у хозяев. Азар до сих пор не тренируется с командой, Одриосола и Карвахаль вылетели почти синхронно, Эдегор пропустит минимум месяц.

Реал – Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов

Зидан решил поберечь Бензема на субботнее Эль Классико против Барселоны – это самый большой сюрприз от французского специалиста. Все испанские СМИ ставили в основу именно Карима, а не Йовича, который сейчас только проваливается. Кроос и Винисиус – также оказались на скамье. Состав Шахтера, учитывая все потери, выглядит достаточно предсказуемо. В частности, молодой Трубин начинает с первых минут, Пятов – еще не готов на сто процентов.

Составы команд:

Реал: Куртуа – Мэнди, Милитао, Варан, Марсело – Модрич, Каземиро, Вальверде – Асенсио, Йович, Родриго

Запасные: Лунин, Начо, Кроос, Васкес, Иско, Винисиус, Бензема

Шахтер: Пятов – Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко – Антонио, Майкон – Тете, Марлос, Соломон – Дентиньо

Запасные: Шевченко, Пятов, Мампасси, Витао, Сиприано, Судаков, Шостак, Вьюнник

