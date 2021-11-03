І знову український клуб, який посідає останнє місце у своїй групі, прагне реабілітації у двобої з визнаним фаворитом. Де дивитися матч Реал – Шахтар онлайн? Гру в Україні показує MEGOGO Футбол Перший, де о 19:00 розпочне свою роботу передматчева студія. Також зустріч можна переглянути на Воля TV. Матч, як і онлайн-трансляція Реал Мадрид – Шахтар на "Футбол 24", стартує о 19:45. Команда Анчелотті не вигравала вдома 3 зустрічі поспіль у всіх турнірах. "Вершкові" забили за цей період лише 1 м'яч на Бернабеу, поступившись Шерифу. Донеччани не відзначилися жодним голом за перше коло ЛЧ, але мріють повторити подвиги минулого сезону, коли вдалося двічі обіграти "королів".

Реал Мадрид – Шахтар: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Наставник мадридців Карло Анчелотті не здивував складом, а от тренер донеччан Роберто Де Дзербі зумів. Одинадцятка загалом очікувана, натомість дебютний вихід Михайла Мудрика з перших хвилин (на позиції Манора Соломона) став справжнім сюрпризом. Загалом після 0:5 від Реала у київській зустрічі Шахтар – тріо нових виконавців. Крім Мудрика, це Степаненко та Матвієнко замість Педрінью і Кривцова. Команда Луніна зробила лише одну вимушену заміну. Травмованого Родріго замінив Карвахаль, відповідно Лукас Васкес із захисту перемістився в атаку.

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді – Каземіро, Модріч, Кроос – Вінісіус, Бензема (К), Васкес

Шахтар: Трубін – Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі – Майкон, Степаненко (К) – Тете, Патрік, Мудрик – Фернандо