Реал Мадрид вирвав перемогу в Інтера у матчі з п'ятьма голами – "вершкові" наздогнали Шахтар у групі В
Матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між Реалом та Інтером завершився прикрою поразкою міланського клубу.
Реал та Інтер після другого туру замикали групу В, маючи одне та два очки відповідно, тож у поєдинку в Мадриді обом колективам була потрібна тільки перемога. Луніна на такий важливий матч прогнозовано не випустили, та і загалом з новинок у старті "бланкос" був тільки Азар. Інтер розпочинав без травмованого Лукаку, якого змінював Перішіч.
Команди стартували без розвідки, одразу взявшись за загострення гри. У міланців на перших хвилинах вдавалося лише позначати тиск закиданнями на хід, а от господарі вже на 4-й створили перший момент – це Асенсіо потужно пробив під поперечину метрів з восьми після обіграшу Азара з Кроосом. На 7-й Вальверде дальнім ударом спрямував м'яч над каркасом, а італійці відповіли одразу двома гольовими епізодами на 10-й хвилині: спочатку Барелла головою пробив у поперечку з навісу Перішіча, а потім Мартінес хитро вистрілив з меж штрафного у протихід Куртуа – Тібо врятував Реал!
На 14-й хвилині класний дальній постріл вдався Артуро Відалю, але м'яч пролетів у сантиметрах від лівої стійки. Також Інтер провів низку позиційних атак без логічного завершення, але на 23-й хвилині ледь не пропустив внаслідок подачі на Бензема та скидки під удар Вальверде – Феде пробив з відскоком від газону, але м'яч пролетів поруч зі стійкою. Гол назрівав, і, зрештою, визрів а 25-й хвилині: Хакімі під пресингом Менді віддав передачу назад в напрямі на Хандановіча, але вийшов пас точно під вихід Бензема віч-на-віч – Карім переграв голкіпера й забив у порожні ворота! 1:0!
Не встиг Інтер оговтатись, як прилетів другий гол – Азар на 33-й хвилині увірвався в карний майданчик та заробив кутовий, а Рамос замкнув подачу з нього точним ударом головою в дальній кут. Втім, рахунок 2:0 протримався недовго. Вже на 35-й Барелла п'яткою з лету віддав проникну передачу в штрафний на Мартінеса, а той поставив корпус та розстріляв лівий кут – 2:1. Поки що це найкращий асист у турі.
В наступні 10 хвилин дійсно небезпечних моментів не виникало, хоча Реал виглядав активніше. На перерву команди пішли за переваги мадридців, а от після неї стало зовсім сумно. Іспанці та італійці за стартові 20 хвилин другого тайму не створили жодного моменту, але заробили три жовті картки.
Зінедіну Зідану це набридло: на 64-й хвилині він випустив Вінісіуса та Родріго, але дебютний шанс відзначитись створив Васкес на 66-й – Лукас вистрілив з лінії штрафного. М'яч пролетів повз ліву стійку. Покарання за марнотратство прилетіло вже на 68-й хвилині: Мартінес отримав закидання з глибини та скинув м'яч на лівий край карного майданчика Перішічу, а той поставив корпус та пробив у дальній кут – 2:2!
Реал на 70-й огризнувся пострілом Крооса з лінії штрафного в руки Хандановічу, але більшість атак мадридців в наступні 10 хвилин виявилась занадто хаотичною. Більше користі вони приносили Інтеру, який розривав господарів на контратаках. Двічі гості могли вийти вперед: на 75-й хвилині Мартінес прийняв необачну скидку від Менді й метрів з 20-ти закрутив м'яч повз дальню дев'ятку, а на 76-й він же розігнав контрвипад з пасом на лінію карного майданчика під удар Перішічу – Іван пробив повз дальній кут.
Здавалось, італійці ось-ось дотиснуть мадридців, але на 80-й "нерадзуррі" покарали за марнотратство. Вальверде протягнув м'яч на лівий фланг та віддав м'яч Вінісіусу, Жуніор прострілив у штрафний на Родріго, а той спокійно розстріляв ближню дев'ятку – 3:2!
Ще за три хвилини Бензема після навісу від Васкеса міг розстрілювати ворота з метру, але Карім прикро влучив собі в руки. Інтер відповів кількома непоганими атаками, але нічого цікавішого за штрафний удар Санчеса в стінку гостям створити не вдалося. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу "вершкових" – першу в поточному розіграші групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.
Таким чином, Реал набрав чотири очки й піднявся на третю позицію в групі. У Шахтаря стільки ж залікових балів, а Борусія та Інтер перебувають на різних полюсах – ґладбахці лідирують з п'ятьма пунктами, а міланці замикають квартет. В активі підопічних Антоніо Конте залишається два очки.