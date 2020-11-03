Реал та Інтер після другого туру замикали групу В, маючи одне та два очки відповідно, тож у поєдинку в Мадриді обом колективам була потрібна тільки перемога. Луніна на такий важливий матч прогнозовано не випустили, та і загалом з новинок у старті "бланкос" був тільки Азар. Інтер розпочинав без травмованого Лукаку, якого змінював Перішіч.

Команди стартували без розвідки, одразу взявшись за загострення гри. У міланців на перших хвилинах вдавалося лише позначати тиск закиданнями на хід, а от господарі вже на 4-й створили перший момент – це Асенсіо потужно пробив під поперечину метрів з восьми після обіграшу Азара з Кроосом. На 7-й Вальверде дальнім ударом спрямував м'яч над каркасом, а італійці відповіли одразу двома гольовими епізодами на 10-й хвилині: спочатку Барелла головою пробив у поперечку з навісу Перішіча, а потім Мартінес хитро вистрілив з меж штрафного у протихід Куртуа – Тібо врятував Реал!

На 14-й хвилині класний дальній постріл вдався Артуро Відалю, але м'яч пролетів у сантиметрах від лівої стійки. Також Інтер провів низку позиційних атак без логічного завершення, але на 23-й хвилині ледь не пропустив внаслідок подачі на Бензема та скидки під удар Вальверде – Феде пробив з відскоком від газону, але м'яч пролетів поруч зі стійкою. Гол назрівав, і, зрештою, визрів а 25-й хвилині: Хакімі під пресингом Менді віддав передачу назад в напрямі на Хандановіча, але вийшов пас точно під вихід Бензема віч-на-віч – Карім переграв голкіпера й забив у порожні ворота! 1:0!

Не встиг Інтер оговтатись, як прилетів другий гол – Азар на 33-й хвилині увірвався в карний майданчик та заробив кутовий, а Рамос замкнув подачу з нього точним ударом головою в дальній кут. Втім, рахунок 2:0 протримався недовго. Вже на 35-й Барелла п'яткою з лету віддав проникну передачу в штрафний на Мартінеса, а той поставив корпус та розстріляв лівий кут – 2:1. Поки що це найкращий асист у турі.

В наступні 10 хвилин дійсно небезпечних моментів не виникало, хоча Реал виглядав активніше. На перерву команди пішли за переваги мадридців, а от після неї стало зовсім сумно. Іспанці та італійці за стартові 20 хвилин другого тайму не створили жодного моменту, але заробили три жовті картки.

Зінедіну Зідану це набридло: на 64-й хвилині він випустив Вінісіуса та Родріго, але дебютний шанс відзначитись створив Васкес на 66-й – Лукас вистрілив з лінії штрафного. М'яч пролетів повз ліву стійку. Покарання за марнотратство прилетіло вже на 68-й хвилині: Мартінес отримав закидання з глибини та скинув м'яч на лівий край карного майданчика Перішічу, а той поставив корпус та пробив у дальній кут – 2:2!

Реал на 70-й огризнувся пострілом Крооса з лінії штрафного в руки Хандановічу, але більшість атак мадридців в наступні 10 хвилин виявилась занадто хаотичною. Більше користі вони приносили Інтеру, який розривав господарів на контратаках. Двічі гості могли вийти вперед: на 75-й хвилині Мартінес прийняв необачну скидку від Менді й метрів з 20-ти закрутив м'яч повз дальню дев'ятку, а на 76-й він же розігнав контрвипад з пасом на лінію карного майданчика під удар Перішічу – Іван пробив повз дальній кут.

Здавалось, італійці ось-ось дотиснуть мадридців, але на 80-й "нерадзуррі" покарали за марнотратство. Вальверде протягнув м'яч на лівий фланг та віддав м'яч Вінісіусу, Жуніор прострілив у штрафний на Родріго, а той спокійно розстріляв ближню дев'ятку – 3:2!

Ще за три хвилини Бензема після навісу від Васкеса міг розстрілювати ворота з метру, але Карім прикро влучив собі в руки. Інтер відповів кількома непоганими атаками, але нічого цікавішого за штрафний удар Санчеса в стінку гостям створити не вдалося. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу "вершкових" – першу в поточному розіграші групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Таким чином, Реал набрав чотири очки й піднявся на третю позицію в групі. У Шахтаря стільки ж залікових балів, а Борусія та Інтер перебувають на різних полюсах – ґладбахці лідирують з п'ятьма пунктами, а міланці замикають квартет. В активі підопічних Антоніо Конте залишається два очки.