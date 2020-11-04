Мадридцы быстро получили преимущество в два мяча – Бензема воспользовался "обрезкой" Хакими, а Рамос в очередной раз подтвердил свой статус короля воздуха. Ответ Интера была очень эффектным. Барелла одним касанием пятки идеально поймал мяч, и Мартинес не имел права портить такую красоту – 2:1.

Реал Мадрид вырвал победу у Интера в матче с пятью голами – "сливочные" догнали Шахтер в группе В

Интер уже будто оформил камбэк на 68 минуте, когда Перишич восстановил равновесие. Впрочем, последнее слово было за Реалом. Бразильский дуэт Винисиус-Родриго разыграл простую комбинацию, которая оказалась победной.