Реал – Аякс: Тадич забил невероятный гол после спорного эпизода – Брых после длительной паузы засчитал взятие ворот

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов Реал – Аякс произошел неоднозначный эпизод.

На 62-й минуте матча хавбек амстердамской команды Душан Тадич отличился красивым голом, положив мяч в верхний угол ворот из-за пределов штрафной площади.

Реал – Аякс – видео голов

Правда, главный арбитр поединка Феликс Брых долго общался с видео-ассистентом о том, нужно ли засчитывать взятие ворот.

Реал установил антирекорд в матче с Аяксом

Дело в том, что во время зарождения атаки Аякса мяч мог выйти за боковую линию, но арбитр матча все же засчитал гол амстердамцев.