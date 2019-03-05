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Реал – Аякс: Тадич забил невероятный гол после спорного эпизода – Брых после длительной паузы засчитал взятие ворот

5 марта 23:56 93 Читати українською
Реал – Аякс: Тадич забил невероятный гол после спорного эпизода – Брых после длительной паузы засчитал взятие ворот
Душан Тадич / Соцсети

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов Реал – Аякс произошел неоднозначный эпизод.

70’ Марко Асенсио
 
Хаким Зиеш 7’
Давид Нерес 18’
Душан Тадич 64’
Лассе Шьоне 72’

На 62-й минуте матча хавбек амстердамской команды Душан Тадич отличился красивым голом, положив мяч в верхний угол ворот из-за пределов штрафной площади.

Реал – Аякс – видео голов

Правда, главный арбитр поединка Феликс Брых долго общался с видео-ассистентом о том, нужно ли засчитывать взятие ворот.

Реал установил антирекорд в матче с Аяксом

Дело в том, что во время зарождения атаки Аякса мяч мог выйти за боковую линию, но арбитр матча все же засчитал гол амстердамцев.

Теги
Душан Тадич Душан Тадич Аякс Аякс Лига чемпионов Видеоновости Реал Мадрид - Аякс
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