Футбол совместно с партнером HLIBNY DAR анализирует форму мадридского Реала и Челси перед первым четвертьфинальным поединком в нынешней ЛЧ.

Реал Мадрид – король Лиги чемпионов

Хто тримає цей район? Пес Патрон! А хто тримає Лігу чемпіонів?

Здесь ответ тоже очевиден. Реал Мадрид! Короли ЛЧ не просто остаются в игре, но и серьезно претендуют на вторую подряд победу в турнире – хотя ожидалась регрессия результатов до среднего. "Сливочным" дико везло в предыдущем сезоне, а после таких оверперформансов всегда происходит спад.

В Ла Лиге он действительно произошел. Год назад подопечные Карло Анчелотти стали чемпионами, имея преимущество над Барселоной в 13 очков – хотя по ожидаемым показателям команда должна была набрать на 13 меньше. В текущем же сезоне "блаугранас" лидируют в Ла Лиге с +13, имея точно такой же перебор по ожидаемым зачетным баллам.

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В Лиге чемпионов, однако, все стабильно. Реал традиционно отбывал номер на групповом этапе, выиграв группу с Шахтером, РБ Лейпцигом и Селтиком. Мадридцы даже позволяли отбирать у себя очки и бить себя на Бернабеу. Тем не менее, снова начались разговоры, мол "Мадрид уже не тот" – и в первые 20 минут поединка против Ливерпуля в 1/8 финала на Энфилде так действительно было.

Мерсисайдцы накрыли испанцев диким прессингом, создав четыре голевых возможности. Они пользовались слишком открытым левым флангом Реала – впрочем, даже при максимально проблемном рисунке игры "сливочные" сравняли счет. После перерыва же Карло Анчелотти провел грамотные перестановки, что вылилось в 5:2. Дома "бланкос" спокойно докинули еще один гол, легко справившись с давлением соперника.

Идеальная тактическая гибкость и безумная эффективность Мадрида

Реал остается точно таким же Реалом, как и год назад. Команда легко вписывается в любую картину игры. Запрессинговать Мадрид может только очень мощный соперник – мадридцы или выйдут из-под давления из-за классной работы центрхавов, или разорвут на контригре. Они и сами в последнее время здорово прессингуют.

Во время позиционных атак футболисты прямо на ходу обмениваются позициями и заплетают комбинации, а в случае проблем и с этим аспектом Реал задушит со стандартов. Словом, "королевский клуб" чрезвычайно гибкий и эффективный в тактическом плане. Уникальные сыгранность и характеристики игроков помогают преодолевать любые структурные проблемы.

Показательна графика с футболистами, которые создают наибольшую угрозу через пас в топ-5 лиг. Половина поля разделена на 14 зон – и в пяти из них лучшими являются мадридцы. В частности, Кроос феерит сразу в трех квадратах.

Вместе с тем, не стоит списывать все только на магических футболистов. Карло Анчелотти в текущем сезоне также демонстрирует прекрасную подготовку к матчам. Особенно эффектно он проявил себя в недавнем Класико – итальянец раскрыл центр поля, приглашая Барсу на свою половину и сводя игру к переходным фазам. При этом Мадрид круто давил на каталонцев на чужой трети. Итог – 4:0.

У Реала есть несколько вариантов билд-апа, импровизации лидеров и хороший гейм-менеджмент со стороны тренерского штаба. Уже не одну игру "сливочные" перевернули благодаря нетривиальным тактическим перестановкам. Кроме того, "бланкос" постоянно учатся на ошибках – каждая неудача в важном матче приводила к модернизации структуры игры в последующих матчах.

Вместе с тем, не стоит забывать, что Реалу везет со жребием. Сначала "королевский клуб" попал на кризисный Ливерпуль, а теперь судьба свела мадридцев с еще более разбалансированным Челси. Мадрид любит Лигу чемпионов – и та отвечает взаимностью, хотя не стоит забывать об инфернальном календаре в прошлогоднем розыгрыше.

У Челси всё очень печально. Лэмпард – не спаситель

Сегодняшнему сопернику "сливочных" можно только пожелать держаться. Ни один болельщик, эксперт или букмекер не даст Челси даже 5% на проход. Прямо сейчас англичане могут надеяться разве что на гениальный перформанс Мудрика, или на еще кого-то из 999 зимних новичков. Правда, из всей отары более-менее адаптировались только Фелиш и Энцо – да и то с нюансами.

Еще 5% шансов мог подарить Грэм Поттер. Реально талантливый наставник в последних матчах нащупал относительно эффективную игровую модель, начав давать результат. Команда очень уверенно прошла мощный Дортмунд в 1/8 финала ЛЧ, легко вынесла Лестер и неплохо смотрелась с Эвертоном – впрочем, после ничьей с "ирисками" Поттера уволили. В прессе сразу заговорили о Юлиане Нагельсманне, а затем его конкурентом стал Луис Энрике.

Впрочем, Тодд Боэли, словно в насмешку шокировал болельщиков "синих" – главным тренером снова стал Лэмпард. Легенда клуба хорошо выглядел в Дерби и в первом сезоне в Челси, перестроив команду, но дальше проявил себя эталонным физруком. Даже в Эвертоне он провалился. Чуда не произошло – в первом же матче Фрэнк безнадежно проиграл Вулверхэмптону.

И что же Челси имеет в итоге? К матчу с Реалом "пенсионеры" подходят с новой структурой игры – команда перешла на 4-3-3 вместо перспективных 3-4-3. Гигантский десант новичков пока очень трудно интегрировать, а некоторых и невозможно. За предыдущие четыре тура в АПЛ лондонцы потеряли очки с Эвертоном, проиграли Астон Вилле и Вулверхэмптону и расписали ничью с кризисным Ливерпулем.

Показателен график, который показывает, как менялись атакующие и защитные показатели Челси при последних четырех тренерах. Синим выделены ожидаемые забитые голы в среднем за 90 минут, красным – ожидаемые пропущенные голы в среднем за 90 минут. При Лэмпарде, очевидно, ничего не изменилось.

Особо расписывать все это не было смысла. Любой болельщик и без графиков понимает, что Реал и Челси сейчас находятся на разных планетах – дополнительная информация только показала, почему так произошло и как деградируют "синие".

Кадровая ситуация

Травмированы: Менди – Броя, Чуквуемека

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Реал Мадрид – Челси

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Камавинга – Модрич, Чуамени, Кроос – Вальверде, Бензема, Винисиус

Челси: Кепа – Джеймс, Фофана, Кулибали, Чиллвел – Канте, Ковачич, Фернандес – Стерлинг, Хаверц, Фелиш

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Очевидно, что Реал – безусловный фаворит. Здесь не надо быть тактическим экспертом, чтобы понимать данный факт. Впрочем, не стоит забывать, что Челси все списывали и перед матчем против Боруссии Д, а Мадрид на выходных пропустил три гола от Вильяреала.

Да, Карло Анчелотти рано стал снимать лидеров, а мотивации в чемпионате нет – но у Реала и до этого хватало проблемных игр даже с самыми слабыми соперниками. Лига чемпионов, конечно же, "совсем другой турнир", однако информации об уязвимостях "бланкос" у Лэмпарда достаточно. Остается только воспользоваться ею.

Удастся ли это сделать Фрэнку и Ко? Объективные факторы единодушно говорят, что ничего у англичан не получится. Реал в родных стенах должен победить Челси – впрочем, не будем говорить об отсутствии шансов у гостей. Обреченные команды иногда творят чудеса, ведь терять им особо нечего.