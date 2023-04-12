Обе миланские команды перед четвертьфиналом ЛЧ дружно списали. Интер казался безнадежным в противостоянии с Бенфикой, а победа Милана над Тоттенхэмом считалась потолком для кризисных "россонери". Впрочем, всего за неделю расклады круто изменились.

"Нерадзурри" вчера уверенно обыграли Бенфику, чем доказали обманчивость своих последних провалов. Милан же в позапрошлом туре провел репетицию четвертьфинала ЛЧ с Наполи – и устроил настоящий погром. "Россонери" набросали в ворота будущего чемпиона Италии аж четыре гола, не пропустив ни одного, да и моментов у партенопейцев почти не было.

Сразу же вспомнилось, что Лучано Спалетти в принципе плохо играет против Стефано Пиоли. В предыдущем сезоне он тоже проиграл ему в родных стенах, а победа на Сан-Сиро осенью случилась при значительном фарте неаполитанцев. Впрочем, история историей, а есть еще и очень важный тактический момент.

Наполи выдал феерические две трети сезона, но в последнее время команда не блистает столь же ярко. За последний месяц подопечные Лучано Спалетти потерпели поражения от Лацио и Милана, а также крайне неубедительно сыграли против Лечче – победа случилась благодаря автоголу и странному решению VAR. Да и в успешных матчах с Айнтрахтом стало заметно, что тренеры начали адаптироваться под стиль партенопейцев.

Главное достоинство давнего коллектива заключается в преодолении прессинга. Наполи в этом настолько крут, что сам выманивает соперника на свою половину, чтобы прорвать его прессинг и выйти на пространство. Понимая данный факт, соперники просто перестали оказывать давление на чужой трети – они располагаются в среднем блоке, плотно заполняя его футболистами и даже добавляя опорников в эту зону.

Между тем, Зелински, Лоботка и Замбо-Ангисса при всей крутости работы на мяче плохо чувствуют себя в игре, где нужно бороться за мяч и отрабатывать чернуху. Стихия партенопейцев – пространство. Без него у двигателей Наполи начинается помпаж.

Именно отсутствие прессинга со стороны соперника стало главной причиной спада формы будущего чемпиона. Его также связывали с травмой Осимхена – впрочем, до недавнего поединка с Миланом "синие" выиграли 100% матчей без Виктора. Тем не менее, значение нигерийца трудно переоценить. Он не только является лучшим бомбардиром Серии А (21 гол в 23-х матчах), но и существенно помогает партнерам.

Тем не менее, говорить о каком-то кризисе пока рано. Соперники адаптировались – и это нормально. Теперь очередь Лучано Спалетти. В теории, сейчас гораздо более важную роль должен получить Кварацхелия, до сих пор лидирующий по среднему показателю SCA (действий, приводящих к удару команды по воротам). В поединке с Лечче он хоть и не ассистировал, но наиграл на 0,63 ожидаемых голевых передачи.

Очень хорошую форму в текущем сезоне набрал Ди Лоренцо, да и в целом Наполи остается крайне опасным. Особенно для Милана. Сегодня будет очень интересно.

Фаны "россонери" существенно оживились на фоне триуфа в Неаполе. Та победа была не только заслуженной, но и соответствовала тренду – после ужасного зимнего отрезка Стефано Пиоли смог стабилизировать игру своих подопечных. Это достигается через схему в три центрбека.

С момента перехода на модели с тремя центральными защитниками соперники стали наносить менее острые удары – разница составила 0,19 xG. Также команда пропускает на полгола меньше в среднем. Особенно ярко проявил себя Малик Чау, а в целом стоит отметить большее спокойствие игры "россонери" в данной схеме. Имея дополнительного защитника за плечами, группа атаки действует раскованнее.

Впрочем, было бы несправедливо забыть и шикарную пару опорников. Невероятно, но в этой роли раскрылись Крунич и Тонали – природные футболисты атаки. Сандро является реджистой с уклоном на созидание на чужой трети, а Раде выступал в роли десятки или даже вингера. С возвращением Бенассера в этой зоне стало еще интереснее.

Расписывать все тонкости игры опорников без мяча не будем – для этого нужна отдельная статья. Просто надо понимать, что именно здесь сейчас кроется главная сила Милана. Данный факт очень важен для противостояния с Наполи, ведь тройка центрхавов является главной причиной чемпионства Лучано Спалетти. Первую битву выиграли центровые "россонери" – но война еще не завершена.

Увы, стабилизация игры не означает возвращения на победный путь. Сразу после победы над партенопейцами команда Стефано Пиоли бездарно потеряла очки с Эмполи. До поединка на стадионе имени Диего Марадоны случились поражение от Удинезе (1:3), ничья с Салернитаной и проигрыш Фиорентине. Милан существенно прибавил по сравнению с периодом, когда ему забивали 3-5 голов каждую неделю, но для полуфинала ЛЧ такой футбол выглядит слишком сырым.

Впрочем, точно так же вчера говорили и об Интере с 6-матчевой безвыигрышной серией. Правда, у "нерадзурри" череда провалов случилась при фантастических показательных ожидаемых голах (им просто не везло), а вот то же самое сказать о "россонери" не удастся. Впрочем, ЛЧ – это совсем другой турнир.

Кадровая ситуация

Травмированы: Калюлю – Симеоне (под вопросом), Осимхен

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Милан – Наполи

Милан: Меньян – Чау, Томори, Кьяер – Калабрия, Тонали, Крунич, Беннасер, Эрнандес – Жиру, Леау

Наполи: Мерет – Ди Лоренцо, Ким, Ррахмани, Руй – Замбо-Ангисса, Лоботка, Зелински – Лосано, Распадори, Кварацхелия

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Даже букмекеры не знают, кто является фаворитом сегодняшнего противостояния. Коэффициенты на победу каждой из команд примерно равны – и довольно высокие. Именно так и должно быть перед битвой действующего и будущего чемпионов Италии.

Сегодня можно ожидать довольно осторожного футбола от обоих коллективов. Наполи после домашнего выноса не станет агрессивно лезть вперед, даже если пропустит гол – как показал опыт, наказывать на контратаках Милан до сих пор не разучился. "Россонери", в свою очередь, будут продолжать сдерживать партенопейцев средним блоком, не уходя в прессинг.

При таком рисунке игры довольно логичным результатом стала бы ничья. Она, в принципе, устроит оба коллектива. Тем не менее, в сегодняшней встрече очень многое будет зависеть от посторонних факторов – газона, судейства, реализации, ошибок, травм и тому подобное. Мелочи очень много будут значить для этого противостояния.

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