Мадридці уникнули поразки на останніх секундах гри – Антоніо Рюдігер зумів вразити ворота Анатолія Трубіна і приніс мадридцям один бал. У цьому ж епізоді захисник Реала зіткнувся з українським воротарем і скривавлений залишив поле.

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"Як почувається Рюдігер? "Він розрізав собі лоба, і це досить серйозний поріз. Він був дуже серйозним у роздягальні, але все добре. Антоніо навіть хотів повернутися на поле... (сміється – прим.). Він навіть не здогадувався, що був травмований.

Реал не грав добре. Ми контролювали перший тайм, але не були ефективними. Після гола Шахтаря все змінилося. Не можу назвати нашу гру хорошою, але Реал продемонстрував, що ніколи не здається. Ми вийшли в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – у вечір, який складався для Реала невдало, це хороший підсумок.

Що найбільше сподобалося? Центральні захисники. Начо та Рюдігер зіграли дуже добре. Асенсіо також добре увійшов у гру.

Звісно, я тримав у думках Ель Класіко (матч проти Барселони відбудеться 16 жовтня – прим.) Після 60-ї хвилини я хотів додати свіжості, але мені довелося зробити це трохи раніше, щоб переламати гру.

Тепер потрібно відновитися фізично. Ми розуміємо, що грали погано, але також, як завжди, ми ніколи не здавалися. А ще, як завжди, Реал у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Тепер потрібно оформити перше місце в групі", – цитує Анчелотті AS з посиланням на Movistar.

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