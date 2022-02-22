Реал, Барселона и Ювентус планируют турне по США – апологеты Суперлиги нашли четвертого компаньона
Тройка ведущих клубов Европы настроена отправиться за океан, чтобы изрядно подзаработать.
Два испанских гегемона и туринский гранд планируют провести ряд товарищеских матчей в США, сообщает ESPN.
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По информации источника, турне должно пройти по западному побережью страны. Отмечается, что предложение стать четвёртой командой в этой поездке получил Милан. Поездка в США должна принести клубам доходы, которые помогут частично покрыть потери, вызванные пандемией.
Напомним, что Реал, Барселона и Ювентус остались единственными клубами, не покинувшими скандальный проект Европейской Суперлиги.
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