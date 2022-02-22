Трійка провідних клубів Європи налаштована вирушити за океан, щоб добряче підзаробити.

Два іспанські гегемони й туринський гранд планують провести низку товариських матчів у США, повідомляє ESPN.

Реал, Барселона і Ювентус обговорюють відродження Суперліги – у 2022-му проект повинен отримати друге дихання

За інформацією джерела, турне повинне пройти західним узбережжям країни. Зазначається, що пропозицію стати четвертою командою в цій поїздці отримав Мілан. Поїздка в США повинна принести клубам прибутки, які допоможуть частково покрити втрати, спричинені пандемією.

Нагадаємо, що Реал, Барселона та Ювентус залишилися єдиними клубами, які не покинули скандальний проект Європейської Суперліги.

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