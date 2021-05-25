УЕФА две недели назад начал расследование в отношении Реала, Барсы и Юве, а сейчас пришел к выводу, что эта тройка вышла за рамки дозволенного регламента. Поэтому союз открывает дисциплинарное дело, информирует официальный сайт учреждения.

Инфантино тайно вел переговоры с представителями Суперлиги – NYT обвинила президента ФИФА в невиданном лицемерии

"После расследования, проведенного инспекторами УЕФА по этике и дисциплине относительно проекта так называемой Суперлиги, против Реала, Барселоны и Ювентуса было открыто дисциплинарное производство из-за возможного нарушения нормативно-правовой базы УЕФА. Дополнительная информация будет предоставлена ​​в скором времени", – говорится в официальном заявлении.

Заметим, что упомянутая тройка команд не вышла из Европейской Суперлиги после краха надежд на ее создание в 2021 году.

Суарес довершив чемпіонський пазл, Бейл роздав єврокубкові путівки, Маліновський пропустив Мілан в ЛЧ – огляд вікенду