УЕФА объявил состав судейской бригады на поединок группового этапа ЛЧ между испанской и украинской командами.

Главным арбитром матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе F между Реалом и Шахтером станет 38-летний словак Иван Кружляк, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему будут помогать соотечественники Бранислав Ханчко и Ян Позор. Четвертым арбитром будет Петер Кралович. За VAR будет отвечать Овидиу Хацеган из Румынии.

К слову, Кружляк хорошо известен болельщикам Шахтера – он уже трижды обслуживал поединки "горняков" в еврокубках. В частности, в августе 2020-го дончане под его наблюдением взяли верх над Вольфсбургом (3:0) в 1/8 финала Лиги Европы, а в далеком 2016-м в квалификации турнира одолели Башакшехир 2:0. Пересекался словак с "оранжево-черными" и в Лиге чемпионов: в сезоне 2018/19 в групповом этапе Шахтер победил Хоффенхайм со счетом 3:2.

Напомним, поединок против Реала состоится в среду, 5 октября, в Мадриде. Начало встречи в 22:00.

После 2-х туров "горняки" идут в турнирной таблице группы F с 4 очками вторыми, отставая от "сливочных" на 2 пункта.

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