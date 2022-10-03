УЄФА оголосив склад суддівської бригади на поєдинок групового етапу ЛЧ між іспанською та українською командами.

Головним арбітром матчу 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів у групі F між Реалом та Шахтарем стане 38-річний словак Іван Кружляк, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Браніслав Ханчко та Ян Позор. Четвертим арбітром буде Петер Краловіч. За VAR відповідатиме Овідіу Хацеган з Румунії.

До слова, Кружляк добре відомий уболівальникам Шахтаря – він вже тричі обслуговував поєдинки "гірників" у єврокубках. Зокрема, у серпні 2020-го донеччани під його наглядом взяли гору над Вольфсбургом (3:0) в 1/8 фіналу Ліги Європи, а у далекому 2016-му у кваліфікації турніру здолали Башакшехір 2:0. Пересікався словак з "помаранчево-чорними" і у Лізі чемпіонів: в сезоні 2018/19 у груповому етапі Шахтар переміг Хоффенхайм з рахунком 3:2.

Нагадаємо, поєдинок проти Реала відбудеться у середу, 5 жовтня, у Мадриді. Початок зустрічі о 22:00.

Після 2-х турів "гірники" йдуть у турнірній таблиці групи F з 4 очками другими, відстаючи від "вершкових" на 2 пункти.

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