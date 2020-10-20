Чемпион Украины вылетел в Мадрид на поединок против Реала в первом туре ЛЧ. Луиш Каштру не сможет рассчитывать на нескольких важных исполнителей.

Наставник "горняков" не сможет рассчитывать на ряд ключевых футболистов в поединке против Реала в первом туре Лиги чемпионов. В Испанию отправились 20 игроков, сообщает официальный Twitter Шахтера.

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При этом с первой командой полетели несколько игроков молодежного состава. Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Сергей Болбат, Виктор Коваленко, Николай Матвиенко, Тайсон, Алан Патрик и Жуниор Мораес остались в Киеве. Также травмирован Евгений Коноплянка, который выбыл надолго. Таким образом, в распоряжении Каштру есть только 2 номинальных форварда – Богдан Вьюнник и Даниил Гончарук.

Как известно, ранее 9 футболистов Шахтера сдали положительный тест на COVID-19, после чего вся команда ушла на самоизоляцию.

Поединок Реал Мадрид – Шахтер пройдет 21 октября в Испании. Начало – в 19:55 по киевскому времени.

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