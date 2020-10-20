Чемпіон України вилетів у Мадрид на поєдинок проти Реала в першому турі ЛЧ. Луїш Каштру не зможе розраховувати на кількох важливих виконавців.

Наставник "гірників" не зможе розраховувати на низку ключових футболістів у поєдинку проти Реала в першому турі Ліги чемпіонів. До Іспанії вирушили 20 гравців, інформує офіційний Twitter Шахтаря.

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При цьому з першою командою полетіли кілька гравців молодіжного складу. Сергій Кривцов, Тарас Степаненко, Сергій Болбат, Віктор Коваленко, Микола Матвієнко, Тайсон, Алан Патрік та Жуніор Мораєс залишилися в Києві. Також травмований Євген Коноплянка, який вибув надовго. Таким чином, у розпорядженні Каштру є лише 2 номінальні форварди – Богдан В'юнник та Данило Гончарук.

Як відомо, раніше 9 футболістів Шахтаря здали позитивний тест на COVID-19, після чого вся команда пішла на самоізоляцію.

Поєдинок Реал Мадрид – Шахтар пройде 21 жовтня в Іспанії. Початок – о 19:55 за київським часом.

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