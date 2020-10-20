"Для меня эта группа – самая тяжелая из всех возможных, но я не жалею. Думаю, это возможность наслаждаться и подходить к каждой игре, как к настоящей битве. Нас мотивирует это сложная группа.

Реал Мадрид – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов

Люди больше говорят о Реале и Интере, но почему-то забывают о Боруссии М. Я смеюсь над теми, кто недооценивает их – это те же люди, которые год назад считали Аталанту слабой командой. В итоге же подопечные Гасперини были просто невероятными. У немцев – отличная команда, которую стоит остерегаться", – рассказал Каштру в интервью Marca.

Напомним, Шахтер стартует в Лиге чемпионов выездным поединком с Реалом, который пройдет 21 октября. В другом поединке группы B Интер примет Боруссию на Джузеппе Меацца.

Шахтар важко входить у сезон: тиск від Луческу, амбіції Срни і ще 5 причин