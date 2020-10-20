"Эта группа – самая тяжелая из возможных": Каштру отдал должное соперникам Шахтера в Лиге чемпионов, выделив Боруссию М
Наставник "горняков" оценил силу соперников в групповом турнире ЛЧ 2020/21. Как известно, Шахтер сыграет с Реалом, Интером и Боруссией Менхенгладбах.
"Для меня эта группа – самая тяжелая из всех возможных, но я не жалею. Думаю, это возможность наслаждаться и подходить к каждой игре, как к настоящей битве. Нас мотивирует это сложная группа.
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Люди больше говорят о Реале и Интере, но почему-то забывают о Боруссии М. Я смеюсь над теми, кто недооценивает их – это те же люди, которые год назад считали Аталанту слабой командой. В итоге же подопечные Гасперини были просто невероятными. У немцев – отличная команда, которую стоит остерегаться", – рассказал Каштру в интервью Marca.
Напомним, Шахтер стартует в Лиге чемпионов выездным поединком с Реалом, который пройдет 21 октября. В другом поединке группы B Интер примет Боруссию на Джузеппе Меацца.
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