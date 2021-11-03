УЄФА не здивував вибором MVP двобою Ліги чемпіонів між Шахтарем та Реалом.

Форвард Реала Карім Бензема відзначився дублем у ворота Шахтаря (2:1) та приніс перемогу "вершковим" у поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

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Саме 33-річний француз отримав статус найкращого гравця матчу та відповідну нагороду від УЄФА. Також Каріму вдалось забити 1000-й м'яч в історії "вершкових" у Лізі чемпіонів та Кубку чемпіонів.

Реал очолює групу D із 9-ма очками. У Шахтаря один заліковий бал – останнє місце.

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