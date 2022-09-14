Мадридский Реал принимает гостей из Саксонии во втором туре Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Реал – РБ Лейпциг начнется в 22:00 по киевскому времени. В прямом эфире встреча показывает MEGOGO. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн поединок.

Стартовые составы команд

Реал: Куртуа – Карвахаль, Начо, Рюдигер, Алаба – Модрич, Чуамени, Камавинга – Вальверде, Родриго, Винисиус.

Запасные: Лунин, Луис Лопес, Вальехо, Азар, Кроос, Асенсио, Одриосола, Себальос, Менди, Диас.

РБ Лейпциг: Гулачи – Симакан, Орбан, Диалло, Раум – Айдара, Шлагер – Нкунку, Форсберг, Собослай – Вернер.

Запасные: Бласвич, Поульсен, Силва, Хальстенберг, Гвардиол, Новоа, Хенрикс, Кампль.

Реал начал Лигу чемпионов с разгрома Селтика, хотя имел проблемы с шотландцами. Лейпциг в первом туре позорно проиграл Шахтеру, после чего сменил тренера – вместо Доменико Тедеско пришел Марко Розе.

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