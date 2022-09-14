Реал – РБ Лейпциг: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Мадридський Реал приймає гостей з Саксонії в другому турі Ліги чемпіонів. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Реал – РБ Лейпциг розпочнеться о 22:00 за київським часом. У прямому етері зустріч показує MEGOGO. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн поєдинку.
Стартові склади команд
Реал: Куртуа – Карвахаль, Начо, Рюдігер, Алаба – Модріч, Чуамені, Камавінга – Вальверде, Родріго, Вінісіус.
Запасні: Лунін, Луїс Лопес, Вальєхо, Азар, Кроос, Асенсіо, Одріосола, Себальйос, Менді, Діас.
РБ Лейпциг: Гулачі – Сімакан, Орбан, Діалло, Раум – Айдара, Шлагер – Нкунку, Форсберг, Собослай – Вернер.
Запасні: Бласвіч, Поульсен, Сілва, Хальстенберг, Гвардіол, Новоа, Хенрікс, Кампль.
Реал почав Лігу чемпіонів з розгрому Селтіка, хоча мав проблеми з шотландцями. Лейпциг у першому турі ганебно програв Шахтарю, після чого змінив тренера – замість Доменіко Тедеско прийшов Марко Розе.
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