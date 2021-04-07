"Хорошие ощущения. Я горжусь командой. Мы хорошо сыграли, но у нас были трудности в начале второго тайма. Нельзя забывать, что впереди ответная игра.

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Мы знали, что можем атаковать по флангам. Их крайние защитники часто подключаются к атакам, и в этом плане все для нас сложилось хорошо. Передача, которую выдал Тони, многое говорит о его мастерстве, а Винисиус показал отличную скорость.

Во втором тайме они всего раз пробили по воротам и забили. Это было трудно принять, но таков футбол. Мяч отскочил к их игроку – и все. Такое случается. В целом, я доволен тем, как играли мои ребята.

Я очень рад за Винисиуса, потому что он должен был добавить в результативности, как Асенсио и Бензема. Он здорово играет, помогает команде. И когда он забивает, у него словно вырастают крылья", – цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.

К слову, ответный матч в противостоянии "сливочных" и Ливерпуля состоится через неделю, 14 апреля.

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