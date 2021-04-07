После победы над Ливерпулем в первом матче 1/4 финала ЛЧ Зизу пообщался с Алессандро Дель Пьеро – своим бывшим одноклубником в Ювентусе. Как известно, туринский клуб может попрощаться с Андреа Пирло, а французского тренера называют одним из кандидатов на пост нового наставника "Старой синьоры".

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"Ювентус? Конечно, эта команда всегда в моем сердце. По ком я скучаю больше – Дель Пьеро, или Юве? По обоим. Я провел 5 лет в Турине, и эта команда для меня все еще важна. Работа в Ювентусе? Сейчас я – тренер Реала и мне нравится моя работа. Посмотрим, что будет дальше", – цитирует Зидана AS со ссылкой на Sky Sport Italia.

Это заявление француза вызвало определенное беспокойство в Мадриде. В текущем сезоне Зидан несколько раз оказывался в шаге от отставки. Сейчас ситуация стабилизировалась, поэтому эти слова Зинедина стали предметом для обсуждения.

Напомним, француз защищал цвета Ювентуса в статусе игрока с 1996 по 2001 год, после чего перебрался в Реал за 77,5 млн евро. В Турине Зидан стал двукратным чемпионом Италии и дважды играл в финале ЛЧ. За "Старую синьору" Зизу сыграл 212 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 38 ассистов.

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