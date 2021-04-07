"Хороші відчуття. Я пишаюся командою. Ми добре зіграли, але в нас були труднощі на початку другого тайму. Не треба забувати, що попереду матч-відповідь.

Зідан заграє з Ювентусом – заява тренера Реала наробила вогню в Іспанії

Ми знали, що можемо атакувати флангами. Їхні крайні оборонці часто підключаються до атак, і в цьому плані все для нас склалося добре. Передача, яку видав Тоні, чимало каже про його майстерність, а Вінісіус продемонстрував відмінну швидкість.

У другому таймі вони всього раз пробили по воротах і забили. Це було важко прийняти, але це футбол. М'яч відскочив до їхнього гравця – і все. Таке трапляється. Загалом я задоволений тим, як грали мої хлопці.

Я дуже радий за Вінісіуса, адже він повинен був додати в результативності, як Асенсіо і Бензема. Він чудово грає, допомагає команді. І коли він забиває, у нього наче виростають крила", – цитує Зідана офіційний сайт УЄФА.

До слова, матч-відповідь у протистоянні "вершкових" із Ліверпулем відбудеться за тиждень, 14 квітня.

Реал присоромив Ліверпуль: системний крах "червоних", заявка Мадрида на тріумф в ЛЧ, шоу Вінісіуса, Крооса і Ко