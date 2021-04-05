"Мы хорошо играем и с четырьмя, и с пятью защитниками. Вместе мы набрали отличную форму. В данный момент импульс положительный. Формация не имеет значения, мы просто стремимся достичь хорошего результата перед ответной встречей.

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В этом сезоне я играю в свой лучший футбол. Я счастлив и чувствую себя важным игроком команды – давно не было этого ощущения. Надеюсь, я смогу продолжить выступления с той же уверенностью, что демонстрирую сейчас", – цитирует Начо официальный сайт УЕФА.

К слову, матч 1/4 финала Лиги чемпионов Реал – Ливерпуль состоится во вторник, 6 апреля. Начало поединка в 22:00.

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