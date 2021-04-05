"Ми добре граємо і з чотирма, і з п'ятьма оборонцями. Разом ми набрали відмінну форму. Наразі імпульс позитивний. Формація не має значення, ми просто прагнемо досягнути хорошого результату перед матчем-відповіддю.

Реал – Ліверпуль: Зідан відповів на провокативне питання щодо Салаха

У цьому сезоні я граю у свій найкращий футбол. Я щасливий і почуваюся важливим гравцем команди – давно не було цього відчуття. Сподіваюся, я зможу продовжити виступи з такою ж упевненістю, яку демонструю зараз", – цитує Начо офіційний сайт УЄФА.

До слова, матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Реал – Ліверпуль відбудеться у вівторок, 6 квітня. Початок поєдинку о 22:00.

Реал впевнено здолав Ейбар і піднявся на другу сходинку Ла Ліги, обійшовши Барселону, Хетафе розписав мирову з Осасуною