Реал – Челси: Тухель резко высказался против арбитра матча из-за слишком дружеского общения с Анчелотти
Главный тренер Челси Томас Тухель остался недоволен поведением польского арбитра Шимона Марциняка после игры с Реалом в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Я был разочарован тем, что рефери хорошо провел время с моим коллегой Карло Анчелотти (общение после матча – прим.). Знаю, что Карло хороший парень, но когда я хотел поблагодарить за матч, то увидел, как он улыбался и громко смеялся с тренером соперников.
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Я считаю, что это было неподходящее время для подобного после финального свистка на 120-й минуте, когда одна команда отдала все свои сердца и боролась до последней капли. Вы идете и видите, как рефери улыбается и смеется вместе с другим тренером, я думаю, что это очень неудачное время. Я сказал ему об этом, и все", – приводит слова Тухеля Goal.
Напомним, Челси в огненном поединке выиграл у Реала (3:2), но по сумме двухматчевого противостояния именно мадридцы вышли в полуфинал турнира.
Реал прорвался в полуфинал ЛЧ, несмотря на поражение от Челси – Бензема и джокер Анчелотти спасли Мадрид после 0:3