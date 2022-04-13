"Я был разочарован тем, что рефери хорошо провел время с моим коллегой Карло Анчелотти (общение после матча – прим.). Знаю, что Карло хороший парень, но когда я хотел поблагодарить за матч, то увидел, как он улыбался и громко смеялся с тренером соперников.

Реал – Челси – 2:3 – видео голов и обзор безумного матча

Я считаю, что это было неподходящее время для подобного после финального свистка на 120-й минуте, когда одна команда отдала все свои сердца и боролась до последней капли. Вы идете и видите, как рефери улыбается и смеется вместе с другим тренером, я думаю, что это очень неудачное время. Я сказал ему об этом, и все", – приводит слова Тухеля Goal.

Напомним, Челси в огненном поединке выиграл у Реала (3:2), но по сумме двухматчевого противостояния именно мадридцы вышли в полуфинал турнира.

Реал прорвался в полуфинал ЛЧ, несмотря на поражение от Челси – Бензема и джокер Анчелотти спасли Мадрид после 0:3