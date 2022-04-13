"Я був розчарований тим, що рефері добре провів час з моїм колегою Карло Анчелотті (спілкування після матчу – прим.). Знаю, що Карло хороший хлопець, але коли я хотів подякувати за матч, то побачив, як він посміхався та голосно сміявся з тренером суперників.

Реал – Челсі – 2:3 – відео голів та огляд божевільного матчу

Я вважаю, що це був невідповідний час для подібного після фінального свистка на 120 хвилині, коли одна команда віддала всі свої серця і боролася до останньої краплі. Ви йдете і бачите, як рефері посміхається і сміється разом з іншим тренером, я думаю, що це дуже, дуже невдалий час. Я сказав йому про це, і все", – наводить слова Тухеля Goal.

Нагадаємо, Челсі у вогняному поєдинку виграв у Реала (3:2), але за сумою двоматчевого протистояння саме мадридці вийшли до півфіналу турніру.

Реал прорвався у півфінал ЛЧ попри поразку від Челсі – Бензема та джокер Анчелотті врятували Мадрид після 0:3