Реал уступил Челси в ответном матче Лиги чемпионов, но по сумме двух поединков пробрался в полуфинал. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Лондонцы первую встречу проиграли (1:3), поэтому помчались отыгрываться. Голы Маунта, Рюдигера и Вернера, казалось, все решили, но Родриго забил и сравнял общий счет.

Реал прорвался в полуфинал ЛЧ, несмотря на поражение от Челси - Бензема и джокер Анчелотти спасли Мадрид после 0:3