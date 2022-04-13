Реал – Челси – 2:3 – видео голов и обзор безумного матча
01:10 - Читати українською
Реал уступил Челси в ответном матче Лиги чемпионов, но по сумме двух поединков пробрался в полуфинал. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
осн. час ( 1 : 3 )
завершено
80’ Родриго
96’ Карим Бензема
Мейсон Маунт 15’
Антонио Рюдигер 51’
Тимо Вернер 75’
15’ Мейсон Маунт
51’ Антонио Рюдигер
75’ Тимо Вернер
80’ Родриго
96’ Карим Бензема
Лондонцы первую встречу проиграли (1:3), поэтому помчались отыгрываться. Голы Маунта, Рюдигера и Вернера, казалось, все решили, но Родриго забил и сравнял общий счет.
Реал прорвался в полуфинал ЛЧ, несмотря на поражение от Челси - Бензема и джокер Анчелотти спасли Мадрид после 0:3
В первом овертайме сработал фактор Бензема, который подарил Реалу проход дальше. В полуфинале подопечные Карло Анчелотти будут играть против победителя пары Манчестер Сити – Атлетико, который станет известен сегодня, 13 апреля.
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