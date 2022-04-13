Реал поступився Челсі у матчі-відповіді Ліги чемпіонів, але за сумою двох поєдинків пробрався у півфінал. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Лондонці першу зустріч програли (1:3), тому помчали відігруватись. Голи Маунта, Рюдігера й Вернера, здавалось, все вирішили, але Родріго забив і зрівняв загальний рахунок.

Реал прорвався у півфінал ЛЧ попри поразку від Челсі – Бензема та джокер Анчелотті врятували Мадрид після 0:3

У першому овертаймі спрацював фактор Бензема, який подарував Реалу прохід далі. В півфіналі підопічні Карло Анчелотті гратимуть проти переможця пари Манчестер Сіті – Атлетіко, який стане відомий вже сьогодні, 13 квітня.