Реал – Челсі – 2:3 – відео голів та огляд божевільного матчу
01:10 - Читать на русском
Реал поступився Челсі у матчі-відповіді Ліги чемпіонів, але за сумою двох поєдинків пробрався у півфінал. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
осн. час ( 1 : 3 )
завершено
80’ Родріго
96’ Карім Бензема
Мейсон Маунт 15’
Антоніо Рюдігер 51’
Тімо Вернер 75’
15’ Мейсон Маунт
51’ Антоніо Рюдігер
75’ Тімо Вернер
80’ Родріго
96’ Карім Бензема
Лондонці першу зустріч програли (1:3), тому помчали відігруватись. Голи Маунта, Рюдігера й Вернера, здавалось, все вирішили, але Родріго забив і зрівняв загальний рахунок.
Реал прорвався у півфінал ЛЧ попри поразку від Челсі – Бензема та джокер Анчелотті врятували Мадрид після 0:3
У першому овертаймі спрацював фактор Бензема, який подарував Реалу прохід далі. В півфіналі підопічні Карло Анчелотті гратимуть проти переможця пари Манчестер Сіті – Атлетіко, який стане відомий вже сьогодні, 13 квітня.
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