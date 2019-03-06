Реал – Аякс: Шьоне отличился фантастическим голом со штрафного

Хавбек Аякса Лассе Шьоне забил невероятно красивый гол в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала.

Датский полузащитник решился пробить штрафной удар с не слишком выгодной позиций – угол для взятия ворот был слишком острым. Однако, Шьоне удался шикарный удар, мяч залетел в дальний верхний угол ворот, залетев "за шиворот" голкиперу Реала Тибо Куртуа.

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Этим невероятным выстрелом Шьоне установил итоговый счет в матче – 1:4. По итогам двух матчей Аякс победил королевский клуб со счетом 5:3 и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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