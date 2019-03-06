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Реал – Аякс: Шьоне отличился фантастическим голом со штрафного

00:14 69 Читати українською
Реал – Аякс: Шьоне отличился фантастическим голом со штрафного
Реал – Аякс: Шьоне отличился фантастическим голом со штрафного

Хавбек Аякса Лассе Шьоне забил невероятно красивый гол в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала.

70’ Марко Асенсио
 
Хаким Зиеш 7’
Давид Нерес 18’
Душан Тадич 64’
Лассе Шьоне 72’

Датский полузащитник решился пробить штрафной удар с не слишком выгодной позиций – угол для взятия ворот был слишком острым. Однако, Шьоне удался шикарный удар, мяч залетел в дальний верхний угол ворот, залетев "за шиворот" голкиперу Реала Тибо Куртуа.

Реал – Аякс: Тадич забил невероятный гол после спорного эпизода – Брых после длительной паузы засчитал взятие ворот

Этим невероятным выстрелом Шьоне установил итоговый счет в матче – 1:4. По итогам двух матчей Аякс победил королевский клуб со счетом 5:3 и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Аякс розгромив Реал на Сантьяго Бернабеу та вийшов у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

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Лига чемпионов Реал Мадрид - Аякс Видеоновости Лассе Шьоне Лассе Шьоне Аякс Аякс
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