Реал – Аякс: Шьоне відзначився фантастичним голом зі штрафного

Хавбек Аякса Лассе Шьоне забив неймовірно красивий гол у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала.

Данський півзахисник наважився пробити штрафний удар з не надто вигідної позицій – кут для взяття воріт був надто гострим. Проте, Шьоне вдався шикарний удар, м’яч залетів у дальній верхній кут воріт, залетівши "за комірець" голкіперу Реала Тібо Куртуа.

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Цим неймовірним пострілом Шьоне встановив підсумковий рахунок у матчі – 1:4. За підсумками двох матчів Аякс переміг королівський клуб з рахунком 5:3 та вийшов у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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