toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ РЕАЛ МАДРИД - АЯКС БОРУСІЯ ДОРТМУНД - ТОТТЕНХЕМ ЗБІРНА УКРАЇНИ

Реал – Аякс: Шьоне відзначився фантастичним голом зі штрафного

00:11 508 Читать на русском
Реал – Аякс: Шьоне відзначився фантастичним голом зі штрафного
Реал – Аякс: Шьоне відзначився фантастичним голом зі штрафного

Хавбек Аякса Лассе Шьоне забив неймовірно красивий гол у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала.

70’ Марко Асенсіо
 
Хакім Зієш 7’
Давід Нерес 18’
Душан Тадіч 64’
Лассе Шьоне 72’

Данський півзахисник наважився пробити штрафний удар з не надто вигідної позицій – кут для взяття воріт був надто гострим. Проте, Шьоне вдався шикарний удар, м’яч залетів у дальній верхній кут воріт, залетівши "за комірець" голкіперу Реала Тібо Куртуа.

Реал – Аякс: Тадіч забив неймовірний гол після суперечливого епізоду – Брих після тривалої паузи зарахував взяття воріт

Цим неймовірним пострілом Шьоне встановив підсумковий рахунок у матчі – 1:4. За підсумками двох матчів Аякс переміг королівський клуб з рахунком 5:3 та вийшов у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Аякс розгромив Реал на Сантьяго Бернабеу та вийшов у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Теги
Ліга чемпіонів Реал Мадрид - Аякс Відеоновини Лассе Шьоне Лассе Шьоне Аякс Аякс
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
24
хв
ПСЖ
22:00
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук