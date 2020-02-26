Реал – Манчестер Сити: конкурент Зинченко получил желтую карточку и не сыграет на Этихаде

Защитник Манчестер Сити Бенжамен Менди получил желтую карточку в первом матче против Реала на Сантьяго Бернабеу.

На 29 минуте матча французский фулбек получил предупреждение от главного арбитра матча Даниэле Орсато. Для Менди эта желтая карточка уже третья в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Это означает, что он не сыграет в ответном матче, который состоится 17 марта.

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Напомним, что Мэнди – конкурент нашего Александра Зинченко на позиции левого защитника. В заявку на сегодняшний матч украинец не попал.

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