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Реал – Манчестер Сити: конкурент Зинченко получил желтую карточку и не сыграет на Этихаде

26 февраля 23:49 35 Читати українською
Реал – Манчестер Сити: конкурент Зинченко получил желтую карточку и не сыграет на Этихаде
Бенжамен Менди / ВВС

Защитник Манчестер Сити Бенжамен Менди получил желтую карточку в первом матче против Реала на Сантьяго Бернабеу.

60’ Иско
86’ Серхио Рамос
 
Габриэл Жезус 78’
Кевин де Брюйне 83’
60’ Иско
78’ Габриэл Жезус
83’ Кевин де Брюйне
86’ Серхио Рамос

На 29 минуте матча французский фулбек получил предупреждение от главного арбитра матча Даниэле Орсато. Для Менди эта желтая карточка уже третья в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Это означает, что он не сыграет в ответном матче, который состоится 17 марта.

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Напомним, что Мэнди – конкурент нашего Александра Зинченко на позиции левого защитника. В заявку на сегодняшний матч украинец не попал.

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Лига чемпионов Бенжамен Менди Бенжамен Менди Манчестер Сити Манчестер Сити Реал Мадрид - Манчестер Сити
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