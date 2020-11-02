Форвард Интера Ромелу Лукаку не поможет своей команде в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Бельгиец не сможет сыграть против мадридского клуба из-за повреждения приводящей мышцы.

По информации Corriere dello Sport, под вопросом оказалась участие Лукаку в воскресном поединке Серии А против Аталанты. Однако, "нерадзурри" могут выпустить Алексиса Санчеса, который вчера, 1 ноября, провел тренировку после повреждения.

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Также, в состав миланцев возвращается Шкриняр, который переболел коронавирусом. Защитник вместе с командой сдавал повторный тест на COVID-19 для УЕФА.

Напомним, матч Лиги чемпионов Реал – Интер состоится уже завтра, 3 ноября, начало в 22:00.

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