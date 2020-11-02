Форвард Інтера Ромелу Лукаку не допоможе своїй команді у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Бельгієць не зможе зіграти проти мадридського клубу через пошкодження привідного м'язу.

За інформацією Corriere dello Sport, під питанням опинилась участь Лукаку в недільному поєдинку Серії А проти Аталанти. Проте, "нерадзуррі" можуть випустити Алексіса Санчеса, який вчора, 1 листопада, провів тренування після пошкодження.

Реал – Інтер: Васкес ризикує пропустити матч через травму – мадридці у жахливій кадровій ситуації

Також, до складу міланців повертається Шкріняр, який перехворів на коронавірус. Оборонець разом із командою здавав повторний тест на COVID-19 для УЄФА.

Нагадаємо, матч Ліги чемпіонів Реал – Інтер відбудеться вже завтра, 3 листопада, початок о 22:00.

Інтер у компенсований час врятував нічию із Пармою, Болонья здобула вольову перемогу над Кальярі