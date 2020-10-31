В рамках 6-го тура Серии А Интер с Пармой не выявили сильнейшего. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Італии 2020/21, 6-й тур

Интер – Парма – 2:2

Голы: Брозович, 64, Перишич, 90+2 – Жервиньо, 46, 62

Болонья – Кальяри – начало в 21:45

Интер в случае победы сравнялся бы с Миланом на первом месте турнирной таблицы, но Парма тоже не желала без боя отдавать очки. Первый тайм встречи оказался безголевым и команды ушли на перерыв с нулевым счетом.

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В начале второй половины встречи "крестоносцы" вышли вперед благодаря голу Жервиньо. Чуть позже, на 62-й минуте, тот же Жервиньо получил мастерскую разрезную от Инглезе, вышел один на один с голкипером и записал в свой актив дубль. "Нерадзурри" понадобилось две минуты, чтобы отквитать один гол – отличился Брозович. Уже в компенсированное время Интеру удалось сравнять. Это Перишич головой замкнул прострел со штрафного удара во вратарскую площадку. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью – 2:2.

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