Шахтер встречается с Лейпцигом в первом туре группового раунда Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч РБ Лейпциг – Шахтер начался в 22:00 по киевскому времени. В прямом эфире встречу показывает MEGOGO. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн поединка.

РБ Лейпциг – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

Стартовые составы команд

РБ Лейпциг: Гулачи – Симакан, Орбан, Диалло, Хальстенберг – Собослай, Шлагер, Лаймер, Нкунку – Силва, Вернер.

Запасные: Бласвич, Айдара, Форсберг, Раум, Гвардиол, Новоа, Хенрикс, Кампль.

Шахтёр: Трубин – Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Конопля – Бондаренко, Степаненко, Судаков – Зубков, Швед, Мудрик.

Запасные: Шевченко, Пятов, Траоре, Кривцов, Сикан, Михайличенко, Криськив, Джурасек, Топалов, Очеретько, Козик, Петряк.

Шахтер стартует в Лиге чемпионов с выездного матчу против Лейпцига. В прошлом сезоне "горняки" заняли последнее место в группе. После начала великой войны донецкий клуб потерял почти всех легионеров.

Команда Игоря Йовичевича начала сезон без поражений в чемпионате Украины, не пропустив ни одного гола за 3 тура. А вот Лейпциг тяжело входит в сезон – всего одна победа в 5 турах Бундеслиги.