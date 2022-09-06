Шахтар зустрічається з Лейпцигом у першому турі групового раунду Ліги чемпіонів. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч РБ Лейпциг – Шахтар розпочинається о 22:00 за київським часом. У прямому етері зустріч показує MEGOGO. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн поєдинку.

РБ Лейпциг – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів

Стартові склади команд

РБ Лейпциг: Гулачі – Сімакан, Орбан, Діалло, Хальстенберг – Собослай, Шлагер, Лаймер, Нкунку – Сілва, Вернер.

Запасні: Бласвіч, Айдара, Форсберг, Раум, Гвардіол, Новоа, Хенрікс, Кампль.

Шахтар: Трубін – Тейлор, Бондар, Матвієнко, Конопля – Бондаренко, Степаненко, Судаков – Зубков, Швед, Мудрик.

Запасні: Шевченко, Пятов, Траоре, Кривцов, Сікан, Михайліченко, Криськів, Джурасек, Топалов, Очеретько, Козік, Петряк.

Шахтар стартує в Лізі чемпіонів з виїзного матчу проти Лейпцига. Минулого сезону "гірники" посіли останнє місце в групі. Після початку великої війни донецький клуб втратив майже всіх легіонерів.

Команда Ігоря Йовічевіча розпочала сезон без поразок у чемпіонаті України, не пропустивши жодного гола за 3 тури. А от Лейпциг важко входить у сезон – лише одна перемога в 5 турах Бундесліги.