Германия, Бундеслига, 33-й тур

Герта – Бохум – 1:1

Голы: Тусар, 63 – Шлоттербек, 90+4

Хоффенхайм – Унион Берлин – 4:2

Голы: Бебу, 22, Крамарич, 36 (п.), 90, Даббур, 90+9 – Духи, 45+4, Лаидуни, 90+5

Шальке – Айнтрахт – 2:2

Голы: Теродде, 1, Польтер, 85 – Камада, 21, Тута, 59

Вердер – Кельн – 1:1

Голы: Шмидт Р., 73 – Тиггес, 36

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В битве за выживание Бохум на выезде расписал ничью с Гертой. "Старую даму" для сохранения прописки устраивала только победа, и в середине второго тайма берлинцам удалось забить столь необходимый гол. Хозяева держались до последнего, но на четвертой добавленной все-таки пропустили, тем самым, оформив вылет в низший дивизион. Бохум сумел набрать 32 очка и за тур до финиша идет пятнадцатым.

Унион неожиданно уступил Хоффенхайму. Берлинцы еще до перерыва пропустили дважды, однако смогли сохранить интригу, забив гол в раздевалку. Настоящая битва состоялась в добавленное время: гости сократили, а хозяева забили еще дважды. Унион серьезно рискует не попасть в Лигу чемпионов: сейчас у них 59 очков, но столько же Фрайбурга, который дышит в спину. Все будет решаться на финише.

Шальке, который также борется за сохранение прописки, на последних минутах отобрал очки у Айнтрахта. "Орлы" бьются за возможность сыграть в еврокубках, и упущенная победа сильно подкосила шансы подопечных Оливера Гласнера. Теперь, кроме обязательной победы в последнем туре над Фрайбургом, надо надеяться на фиаско Вольфсбурга и Байера.

В еще одном матче разошлись миром Вердер и Кельн. Команды уже решили все свои турнирные задачи, поэтому играли ради престижа и зрителей. Обменявшись голами в каждом из таймов, середняки турнирной таблицы согласились на боевую ничью.

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