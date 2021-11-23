Немецкий коллектив с серьезными потерями будет противостоять бельгийскому Брюгге в 5-м туре Лиги чемпионов сезона 2021/22.

Наставник РБ Лейпциг Джесси Марш сдал положительный тест на COVID-19 и отправился на самоизоляцию, сообщает пресс-служба клуба.

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Также положительным оказался экспресс-тест на коронавирус основного голкипера Петера Гулачи. В скором времени будет известен результат ПЦР. Кроме этого, на изоляции оказался ассистент главного тренера Марко Курт – среди членов его семьи есть больные.

Все трое, хоть и вакцинированные, в Бельгию не поедут. Следовательно, в матче 5-го тура Лиги чемпионов против Брюгге, который состоится завтра, 24 ноября, командой будет руководить Ахим Байерлорцер.

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