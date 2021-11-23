Німецький колектив зі серйозними втратами протистоятиме бельгійському Брюгге у 5-му турі Ліги чемпіонів сезону 2021/22.

Наставник РБ Лейпциг Джессі Марш здав позитивний тест на COVID-19 та вирушив на самоізоляцію, повідомляє прес-служба клубу.

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Також позитивним виявився експрес-тест на коронавірус основного голкіпера Петера Ґулачі. Незабаром буде відомий результат ПЛР. Окрім цього, на ізоляції опинився асистент головного тренера Марко Курт – серед членів його сім'ї є хворі.

Усі троє, хоч і вакциновані, у Бельгію не поїдуть. Відтак, у матчі 5-го туру Ліги чемпіонів проти Брюгге, який відбудеться завтра, 24 листопада, командою керуватиме Ахім Байєрлорцер.

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