Мюнхенский коллектив не сможет рассчитывать на большое количество своих представителей в поединке 5-го тура Лиги чемпионов с киевлянами.

Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик-Максим Шупо-Мотинг и Микаэль Кюизонс присоединились на карантине к Йозуа Киммиху, сообщает официальный сайт Баварии.

Все пятеро не были вакцинированы и имели непосредственный контакт с человеком с положительным тестом на коронавирус. Ранее "ротен" уже потеряли Йосипа Станишича и Никласа Зюле, у которых обнаружили COVID-19, а также отбывающего дисквалификацию Дайота Упамекано.

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Соответственно, все 8 футболистов будут недоступны Юлиану Нагельсманну в выездном поединке 5-го тура Лиги чемпионов против Динамо. Он состоится во вторник, 23 ноября, на столичном Олимпийском НСК.