РБ Лейпциг – Манчестер Сити: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Лейпциг принимает Манчестер Сити в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости.
Матч РБ Лейпциг – Манчестер Сити стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть матч в прямом эфире можно на сервисе MEGOGO.
Стартовые составы команд
РБ Лейпциг: Бласвих – Клостерманн, Орбан, Гвардиол, Хальстенберг – Лаймер, Шлагер – Собослай, Форсберг, Вернер – Силва.
Запасные: Нюланд, Никиш, Симакан, Айдара, Поульсен, Нкунку, Раум, Хенрикс, Кампль.
Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Аканджи, Диаш, Аке – Гюндоган, Родри, Бернарду – Марез, Холанд, Грилиш.
Запасные: Ортега, Карсон, Филлипс, Альварес, Гомес, Перроне, Фоден, Чарльз, Палмер, Льюис, Робертсон.
РБ Лейпциг – Манчестер Сити: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов