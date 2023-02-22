РБ Лейпциг – Манчестер Сіті: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Лейпциг приймає Манчестер Сіті в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині.
Матч РБ Лейпциг – Манчестер Сіті стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися матч в прямому етері можна на сервісі MEGOGO.
Стартові склади команд
РБ Лейпциг: Бласвіх – Клостерманн, Орбан, Гвардіол, Хальстенберг – Лаймер, Шлагер – Собослай, Форсберг, Вернер – Сілва.
Запасні: Нюланд, Нікіш, Сімакан, Айдара, Поульсен, Нкунку, Раум, Хенрікс, Кампль.
Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Аканджі, Діаш, Аке – Гюндоган, Родрі, Бернарду – Марез, Холанд, Гріліш.
Запасні: Ортега, Карсон, Філліпс, Альварес, Гомес, Перроне, Фоден, Чарльз, Палмер, Льюїс, Робертсон.
РБ Лейпциг – Манчестер Сіті: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів